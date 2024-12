Legge di Bilancio: il Governo approva un aumento della tassa di imbarco per i Comuni sede di aeroporti

Legge di Bilancio, arriva un “dono” per i Comuni che nel loro territorio ospitano gli aeroporti: il Governo Meloni ha infatti approvato la proposta fatta dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, di aumentare di 50 centesimi i diritti di imbarco per i voli extra Ue.

L’Amministrazione Baccini, con una proposta mirata a sostenere la crescita economica e infrastrutturale soprattutto di Fiumicino con il Giubileo e i suoi 40 mln di passeggeri annui, ha ottenuto un risultato importante con l’approvazione da parte del Governo Meloni dell’incremento di 50 centesimi sui diritti d’imbarco per i voli extra UE. La misura, prevista dall'Articolo 1, Comma 745 della Legge di Bilancio 2024, entrerà in vigore il 1° aprile 2025 e vedrà l’Aeroporto Leonardo da Vinci tra gli scali beneficiari, con il traffico di circa 40 milioni di passeggeri annuali.

L'addizionale per finanziare progetti di urbanizzazione e infrastrutture



L’addizionale sarà destinata principalmente ai Comuni che ospitano gli aeroporti, come Fiumicino, per finanziare progetti di urbanizzazione, nonché interventi infrastrutturali strategici. In particolare, i fondi saranno utilizzati per il miglioramento e l’ampliamento delle infrastrutture stradali, al fine di sostenere la crescita economica e turistica e rispondere alle esigenze di una comunità in costante evoluzione.

Mario Baccini: “Un aiuto per una crescita sostenibile”

“L’incremento offrirà risorse importanti per finanziare le opere necessarie a sostenere la crescita del nostro territorio e garantire infrastrutture moderne e accessibili, fondamentali per affrontare le sfide di una città che si sviluppa in armonia con la sua vocazione internazionale. L’obiettivo è garantire che Fiumicino continui a crescere come un esempio di sviluppo sostenibile, dove i benefici per i cittadini e per i passeggeri che transitano nel nostro aeroporto, siano ben bilanciati. - aggiunge Baccini - un ringraziamento particolare al Governo Meloni, che ha prontamente dato seguito alla nostra proposta. Un riconoscimento concreto sull'importanza strategica che l’Aeroporto di Fiumicino riveste, non solo per il nostro Comune, ma per l’intero sistema economico e turistico nazionale”.