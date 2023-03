Lepanto, anziano cade sui binari della Metro A e viene investito da un treno

Incidente grave alla fermata della metro A di Lepanto: un anziano di 74 anni è caduto sui binari proprio mentre stava arrivando un treno. Il macchinista ha fermato la vettura in tempo, non riuscendo però a evitare di investirlo. Il 74enne è grave.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30. Sono stati gli altri passeggeri che si trovavano sulle banchine della stazione a dare l'allarme. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'anziano al Santo Spirito. Per permettere le operazioni di soccorso le indagini per la ricostruzione della dinamica dei fatti, il servizio è stato interrotto per tre ore tra le stazioni di Termini e Ottaviano.