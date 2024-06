Libera la Lazio, migliaia di tifosi in piazza per urlare "Lotito vattene"

Bandiere della Lazio, fumogeni e cori contro il presidente Claudio Lotito per chiedere "una società più vicina ai tifosi e la riapertura dello Stadio Flaminio come stadio della Lazio".

In centinaia si sono radunati sotto la curva nord dello stadio Flaminio a Roma. In tanti sventolano la bandiera bianco celeste e degli Ultras della Lazio, mentre altri vestono le magliette di diversi giocatori della squadra romana.

Bandiere e fumogeni

Una bandiera con sopra raffigurata un'aquila, porta la scritta "Mai un passo indietro", mentre sopra altre bandiere si legge: "Libera la Lazio", e "I laziali sono qua". Sotto un gazebo sono stati installati banconi, frigoriferi e fusti per servire bevande ai manifestanti. Diversi i cori intonati dai manifestanti contro il presidente Lotito. "E chi non salta è amico di Lotito" e "Tanto pe canta, perché Lotito se ne deve andare. E lo diciamo tutti quanti in coro, lascia la Lazio e vattene a fan...", sono i più intonati.

Cori e slogan

Molti, inoltre, i cori in favore della Lazio. Alcuni attacchi, infine, sono stati rivolti anche ai tifosi dell'As Roma. Di fronte ai manifestanti è stato disposto un furgone sopra il quale sono state installate delle casse. Dallo stadio, il presidio si sposterà con un corteo in piazzale di Ponte Milvio.