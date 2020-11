Liberare Roma dalla Raggi: la Sinistra si prepara alle urne e scende in piazza

Liberare Roma dalla Raggi: la Sinistra si prepara alle prossime comunali e scende in piazza giovedì 12 novembre, nel pieno centro della città, per “presidiare lo spazio democratico e per mettere al centro dell'agenda politica romana la crisi della Capitale”.

Il Presidente del Municipio Roma VIII e Porta Voce di Liberare Roma, Amedeo Ciaccheri è intervenuto in diretta mercoledì mattina a Radio Roma Capitale perin programma domani, 12 novembre, a piazza San Silvestro: “Giovedì Liberare Roma è in piazza per presidiare lo spazio democratico e per mettere al centro dell'agenda politica romana la crisi che la città sta vivendo in queste settimane e che vivrà nel prossimo futuro. Il nostro ruolo di forza politica è quello di stare tra le persone, stare vicino alla nostra grande comunità in un momento di estrema difficoltà che Roma sta vivendo”.

“La situazione da marzo ad oggi – continua Ciaccheri – ha fatto acuire e amplificare le fragilità presenti nei nostri quartieri. La parziale ripresa che c'è stata nei mesi scorsi con questa nuova fase acuta della Pandemia sta rigettando nello sconforto chi faticosamente stava riemergendo dalle difficoltà”.

Tanti gli invitati a partecipare alla manifestazione. “Giovedì a Piazza San Silvestro abbiamo invitato tutte queste categorie che la città di domani non riesce ad immaginarsela e vuole risposte per la città del presente. Saranno con noi i rappresentanti degli esercenti, degli studenti medi, delle reti di solidarietà cittadina, gli operatori della scuola, dello sport, della cultura e dello spettacolo, ristoratori, baristi, tassisti, operatori delle aziende municipalizzate e del turismo. Abbiamo invitato tutte le forze politiche dell'alleanza progressista e civica, i sindacati e le forze produttive, interverranno i parlamentari nazionali e europei come De Petris, La Forgia, Cirinnà, Fratoianni e Smeriglio", conclude Ciaccheri.