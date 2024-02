Libri, Ermenegildo Rossi, l'eroe atterra a Fiumicino col sindaco Baccini

Ermenegildo Rossi è tornato nella sua Fiumicino. Quella Fiumicino che per anni lo ha visto presente in aeroporto, dove con Alitalia ha ricoperto il ruolo di capocabina. Anni e anni di voli e atterraggi. Anni di sacrifici e dedizione al posto di lavoro. Anni in cui ha avuto un volo da ricordare a vita: quello che ha visto un dirottamento aereo.

Sul volo Parigi-Roma si rischiò grosso, se non fosse stato per il valore di Rossi che ha bloccato, disarmato, picchiato e immobilzzato il dirottatore.

Una storia italiana

Una storia assurda. Una storia italiana, a metà strada tra la spy story e la politica sotterranea. Ermenegildo Rossi, Medaglia d'Oro al merito Civile e protagonista del libro "Un eroe", ha voluto presentare e raccontare la sua storia nell'aula consiliare del Comune di Fiumicino, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio, Roberto Severini e dell'Assessore alla cultura, Valentina Torresi. Momenti di emozione, tensione, paura, raccontati dalla viva voce di Rossi, una persona pacata, un uomo per bene, un personaggio di spessore umano come pochi al mondo.

Il racconto

Il racconto narra dell'eroica impresa compiuta da Ermenegildo Rossi, capocabina Alitalia, il 24 aprile 2011 sul volo Parigi - Roma durante il quale Rossi ha salvato la vita ad una sua collega, presa in ostaggio da un uomo armato che tentava di dirottare l'aereo a Tripoli. Un libro che narra di come Ermenegildo, nonostante il suo gesto eroico, sia stato insignito della Medaglia al Valore civile solo dopo 6 anni e nel silenzio più assoluto: "Una opera letteraria che nasce dal desiderio di trasferire alcuni valori condivisi - sottolinea il Sindaco, Mario Baccini durante il suo intervento - Molte volte una persona non sa di essere un eroe fino a che non si trova a dover affrontare situazioni che lo mettono di fronte al sentimento di responsabilità nei confronti del prossimo. Ermenegildo è questa persona. E' singolare che sia stato considerato un eroe serie B e che la Medaglia D'oro al Valor civile gli sia stata consegnata nella totale indifferenza dopo molto tempo. Un eroe del nostro tempo, uno straordinario atto di mediazione e coraggio grazie al quale molte famiglie e molti figli hanno potuto continuare a vivere la loro vita".

I presenti

Presenti all'evento, moderato da Danilo Guaiana, , il senatore William De Vecchis, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENAV, Alessandra Bruni e Francesco Rocca Alfonsi, Segretario Nazionale UGL Trasporto Aereo.