Licenziamenti, i dipendenti della mensa Fao rischiano il posto di lavoro

Protestano i lavoratori della mensa della Fao: più di 32 dipendenti rischiano il licenziamento.

Domani, giovedì 24 marzo, a partire dalle ore 10, i lavoratori delle mense insieme al sindacato Filcams – Cgil Roma e e Lazio e Fisascat- Cisl Roma saranno in presidio di fronte alla sede della Fao a Piazza di Porta Capena, a Roma, per chiedere certezze e garanzie sul futuro di 32 dipendenti che si sono finora occupati dei servizi mensa e bar.

L'appalto è scaduto il 16 marzo

In una nota del sindacato viene spiegato: "Sono scaduti lo scorso 16 marzo i termini per l’appalto della società Elior e ancora non abbiamo risposte dalla Fao sul destino di queste famiglie. L’ente committente non si è infatti presentato agli ultimi incontri sul tema”.

I sindacati tuonano: "Famiglie nell'incertezza"

Più di 30 famiglie vivono da 10 giorni nell'incertezza. I sindacati concludono: "Chiediamo con forza di capire rapidamente se l’affidamento del servizio sarà prorogato, anche perché Elior ha chiesto la proroga degli ammortizzatori sociali in attesa di notizie certe. Chiediamo una convocazione da parte della Fao per discutere delle problematiche e ottenere risposte chiare sul futuro di molte lavoratrici e lavoratori”.