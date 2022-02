Liceo Nomentano Roma: mancano le aule, tagliati fuori 210 alunni

Il Liceo Nomentano di Roma non ha aule a disposizioni e rifiuta il 60% degli alunni iscritti. Ben 210 alunni che avevano fatto domanda d’iscrizione si ritrovano ora senza classe e senza scuola. Le mamme lanciano una petizione su Change.org.

Per l’anno scolastico 2022/2023 il liceo Nomentano di Roma, nella sede succursale di via Casal Boccone 60, non può accogliere più di 150 iscritti. La motivazione? Mancano le aule disponibili.

A lanciare l’allarme la mamma di uno dei 210 ragazzi esclusi che su Change.org lancia una petizione una soluzione strutturale. Anche l'anno scorso si era presentato lo stesso problema: manca lo spazio per tutti.

Le mamme degli alunni rifiutati: “Inaccettabile per una scuola di Roma”

Le mamme dei ragazzi che volevano frequentare il liceo chiedono a gran voce di trovare una soluzione. Sul sito di Change.org scrivono: "Purtroppo abbiamo appreso ieri che nostro figlio, insieme ad altri 210 ragazzi (su un totale di 356 iscritti), risulta escluso: quindi ben il 60% !! Contattando la scuola per chiedere spiegazioni, ci è stato risposto che il problema è di indisponibilità di aule e che negli anni passati la soluzione era stata trovata prendendo in prestito aule da altri istituti limitrofi. Insieme quindi agli altri genitori nella stessa situazione, chiediamo un Vostro intervento affinché sia trovata una soluzione strutturale ad un problema endemico che interessa tutta la nostra zona, e che non è accettabile per una Capitale Europea come Roma, che ha come assoluta priorità il dovere di tutelare il diritto allo studio dei ragazzi, nel rispetto delle loro scelte e dei loro talenti”.

La protesta delle mamme: “Salvaguardare il diritto dei ragazzi nello scegliere la scuola”

Nell’appello viene infine scritto: “Di scuola si parla tanto, si chiedono investimenti, riforme, miglioramento dei trasporti, si fanno progetti di orientamento… ma se poi mancano le aule tutto si costruisce sulla sabbia e ai nostri figli viene a mancare la cosa più importante. Chiediamo quindi che si avvii un serrato tavolo di lavoro per assicurare al Liceo Scientifico Nomentano , un numero di aule adeguato per poter recepire le iscrizioni ad oggi non accettate, con l’obiettivo di salvaguardare il diritto dei ragazzi alla scelta dell’orientamento di studio e di poter frequentare una scuola del loro quartiere, considerando quanto è estesa e popolata l’area Nomentana”. La petizione, inviata alla Città Metropolitana di Roma e all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ha già raggiunto 491 firme.