Limitazioni al traffico in Ztl fascia verde il 21, 22 e 23 gennaio

Prosegue il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti a Roma. Il Sindaco ha firmato una nuova ordinanza che prevede lo stop alla circolazione il 21, il 22 e il 23 gennaio per i veicoli a benzina fino a euro 2 e a diesel fino a euro 3.

Le stazioni di rilevamento traffico presenti a Roma e nel Lazio hanno di nuovo registrato un superamento della concentrazione, consentita per legge, di pm10 nell'aria. Considerate anche le previsioni fornite in data odierna da ARPA Lazio che indicano per i giorni successivi il permanere di una situazione di criticità a livello di inquinamento, il Sindaco Gualtieri ha deciso di procedere ad un intervento a tutela della salute pubblica, prolungando la limitazione alla circolazione già prevista durante questa settimana.

Le limitazioni nel dettaglio

Nella giornata del 21 gennaio 2022 il divieto alla circolazione in Ztl fascia verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30, sarà per le seguenti tipologie veicolari:

• ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi;

• autoveicoli a benzina “EURO 2”;

Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare:

• autoveicoli diesel “EURO 3”.

B) nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2022,

il divieto della circolazione privata, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, si applica alle seguenti tipologie veicolari:

• ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi;

• autoveicoli a benzina “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”;

• autoveicoli diesel “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”;

Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare:

• autoveicoli diesel “EURO 3”.

Regolazione impianti termici

Viene inoltre predisposta una limitazione all'utilizzo degli impianti di riscaldamento: il periodo di funzionamento giornaliero non potrà superare le 12 ore.