“Linea perfetta? È un segreto”. Sara Topolova: amore sconfinato per il mare

La moda è la sua passione e ora anche il suo lavoro. Ma non solo bellezza e passarelle nella vita di Sara Topolova. C’è anche di più e lo testimonia la sua vita piena di impegni, tra università shooting e lavoro – il secondo – nel no profit.

Madre italiana e padre bulgaro – ecco spiegato il mistero del suo cognome – Sara ha 23 anni e sogna di lavorare nel mondo del fashion. E ha un segreto di famiglia per rimanere sempre in forma. Sara è l’ultima perla del fotografo Mauro Saranga, l’uomo che ama immortalare la bellezze tra le onde del mare e i granelli dorati della spiaggia.

Sara, nata e cresciuta a Roma, come è diventata una modella?

“È una passiona che avevo da piccola, ma sinceramente non ho mai spinto per intraprendere questo percorso professionale. Verso i 16 anni mi sono iscritta a un'agenzia per prova, ho fatto il primo shooting e da lì è iniziato il mio lavoro”.

Quindi fa la modella di professione?

“Non solo. Studio Scienze della formazione all’università Roma Tre, ma lavoro anche per un’organizzazione no profit. Mi piace aiutare le persone, sono una persona empatica. Purtroppo non ho mai fatto vero e proprio volontariato. Mi è capitato solo qualche volta da piccola, quando ero a liceo”.

Quindi quali sono i progetti per il futuro? Modella o volontariato?

“Il mio progetto principale è quello di far diventare questo lavoro, quello di fotomodella, una professione e arrivare a un buon punto. Ma studiando quello che sto facendo, mi piacerebbe anche fare la maestra. Vediamo come andranno le cose”.

Avrà fatto molti shooting, ma meglio il mare o la montagna?

“Assolutamente il mare. In vacanza solo al mare, ma quest’anno ancora non ho prenotato. Sono una persona che decide all’ultimo. Mi piace anche la montagna, ma il mare è il mare”.

Studio, doppio lavoro. E a casa cosa fa?

“Sento musica, leggo i libri. Insomma mi porto avanti cose che mi capita di procrastinare. Però mi piace anche molto disegnare, sono un’artista. Però non l’ho mai portato a un livello successivo. È rimasto solo un pensiero, mai fatto nulla di concreto per farlo diventare magari un lavoro".

Siamo in estate, la prova costume è passata da un pezzo. Qual è il suo segreto per rimanere in linea?

“Sinceramente nessuno, sono nata fortunata. In famiglia mangiamo tantissimo ma non prendiamo nemmeno un chilo. Sarà nel nostro Dna. È il segreto di famiglia. Certo è che sono una persona iperattiva e non sto mai ferma, magari è anche per questo”.