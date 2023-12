Lino Banfi: la vita, i segreti e gli aneddoti in un libro sul re della risata

Un libro per raccontare un attore icona della commedia all’italiana. Il re della risata. Lino Banfi: dagli esordi al successo. Un percorso narrativo, magistralmente scritto da Massimiliano Bianconcini. Aneddoti, curiosità, retroscena e una vita passata dietro la macchina da presa.

Una raccolta unica per un personaggio che è diventato un mito della commedia.

Il libro

Il libro racconta, film dopo film, le apparizioni dei personaggi interpretati da Lino Banfi dal 1960 al 1987. Passando da opere semisconosciute e quasi dimenticate a cult assoluti, l’autore investiga le caratteristiche dell’homo inhabilis banfiano: quel particolare tipo comico che si presenta con le fattezze dell’attore di Andria e nel cui DNA sono inscritti i geni del superuomo che vuole compiere il proprio destino, ma anche dell’inetto che non sa dare seguito alla visione. Come Sisifo, il personaggio banfiota ogni volta deve ricominciare, perché i suoi sforzi si vanificano contro un muro invalicabile. È questo il destino ultimo di buona parte dei suoi personaggi maggiori che, come Edipo, devono scontare quanto il fato ha stabilito e predetto per loro fin dalla nascita, ossia di essere dei pasticcioni, biliosi e pure sfortunati.

L’autore

Massimiliano Bianconcini, laureato in Lettere con una tesi sperimentale (“La critica letteraria di Niccolò Gallo”), è giornalista pubblicista. Ha ricoperto l’incarico di portavoce, capo Ufficio Stampa e responsabile eventi in diverse PA. Collabora con varie riviste e magazine online con articoli di enogastronomia. È autore della trasmissione radiofonica “Foodie in Town”. In passato ha pubblicato articoli di cinema, teatro, letteratura, musica e politica. Questo è il suo primo libro.