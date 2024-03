Lista Rocca, un tracollo. Scompare la Lega e dilaga il Pd nel voto di Viterbo

Le elezioni provinciali di Viterbo consacrano il Pd e certificano il tracollo della Lega e della Lista Rocca. Un naufragio del centrodestra e in primis del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che incassa una sconfitta clamorosa.

Il risultato delle urne alle elezioni provinciali di Palazzo Gentili consacra il pronostico della vigilia: il centrosinistra si conferma lo schieramento vincente, con una netta affermazione della coalizione uscente.

I seggi

I seggi sono così ripartiti: 4 consiglieri comunali al Partito democratico, 4 a Fratelli d’Italia, due alla lista civica per la Tuscia e 2 a Forza Italia. Lega a secco così come Franceco Rocca che con la sua lista non ottiene neanche un consigliere. Un fallimento politico specialmente per il ruolo di governo che ricopre. La composizione del consiglio, stando a questi risultati, sancisce, ancora una volta, la vittoria del centrosinistra, con otto consiglieri, più il presidente Romoli, contro i quattro di Fratelli d’Italia.

Un dato significativo

Sul fronte dell’affluenza, il dato definitivo è stato piuttosto alto. Il 93,6%, ovvero, hanno votato 700 fra consiglieri e amministratori sui 748 aventi diritto. Una chiamata alle urne che, quindi, rappresenta un dato significativo e inappellabile. Rocca non ha centrato l'obiettivo e il risultato lo certifica. Un dato che deve portare a una riflessione dopo appena un anno di governo dell'ex Croce Rossa: la bocciatura appunto. Segnale di una comunicazione fatta male e gestita peggio, troppo attenta a fare schermo anzichè proporre e trasmettere le nuove sfide.

Gli eletti: bene Forza Italia

Il Partito Democratico, che si aggiudica 4 consiglieri con la lista “Tuscia Democratica”. Subito dietro Fratelli d'Italia che si ferma a 3 consiglieri eletti (ballano pochissimi punti percentuali per il quarto consigliere) con la lista “Tuscia Tricolore”. Buon risultato per Forza Italia. La lista di Romoli “Azzurri per la Tuscia” si aggiudica 2 posti in consiglio. Stesso risultato per il “Patto Civico per la Tuscia” a guida Viterbo 2020 e Italia Viva. Nessun consigliere per la “Lista Civica Rocca Presidente” guidata da Luisa Ciambella (che puntava a tre poltrone).