Lite Mammucari Lucarelli a Ballando con le Stelle: i segreti di Rubbagalline

Sui social non si parla di altro. Della lite tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli nel ristorante di carne di Maccarese. Un simpatico siparietto, durante la puntata di Ballando con le stelle, in cui, in modo ironico, si raccontava della cena avvenuta tra i due anni addietro in questo ristorante del litorale romano, tale Rubbagalline, per l’appunto.

Rubbagalline è un punto di riferimento per i carnivori di Roma e ora, con questa ondata di pubblicità lanciata da Ballando sotto le stelle, le richieste arrivano anche dalla Svizzera. Tutti pazzi per Rubbagalline.

Il retroscena dei giornalisti romani

Non è la prima volta che la trattoria della carne, dove i bracieri cuociono ogni giorno più mezza tonnellata di carne al giorno, è al centro di piani, progetti più o meno segreti o litib stile Mammucari-Lucarelli. Tra i più memorabili retroscena anche due noti giornalisti che romani che, in una notte di mezza estate, finito di mangiare pagarono il contro e dal parcheggio del ristorante fecero un viaggio stile camionisti fino a Londra. Roma Londra in macchina, spendendo una follia (due milioni e mezzo di lire) di benzina per una scommessa nata tra i tavoli.

La lite Mammucari Lucarelli

“Noi non ci siamo accorti di nulla, perché eravamo impegnati a lavorare”, ci raccontano dal locale, eppure si è scatenato “l’inferno”: telefonate, messaggi, contatti da ovunque e con qualunque mezzo pur di sapere tutto sul Rubbagalline.

Cosa si mangia da Rubbagalline

Qui la protagonista del menu è la carne. Le griglie sono due, le persone sono quattro: c’è chi taglia e chi cuoce. Il cliente si affaccia al banco frigo e sceglie la carne e il taglio che preferisce fra danese, neozelandese, italiana e molto altro. Poi si aspetta il proprio turno di cottura e si mangia tutto fino all'osso. Sapore pazzesco, gusto unico.