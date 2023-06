Lite tra due clochard a Termini: in codice rosso un 53enne di Santo Domingo

Lite tra due clochard degenera a Termini: un 53enne originario di Santo Domingo è finito al Pronto Soccorso in codice rosso all'Umberto I.

La lite è scoppiata in via Mamiani, a pochi passi dalla stazione Termini. Tra i due senzatetto, il 53enne di Santo Domingo e un algerino di 26 anni, è scoppiato un acceso diverbio che in poco tempo è degenerato in una vera e propria rissa. Il 53enne ha avuto la peggio: il 26enne lo ha scaraventato a terra e lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni. Il tutto davanti ai passanti attoniti che hanno allertato i Carabinieri che stavano passando da quelle parti per dei controlli.

L'intervento dei militari

I Carabinieri sono subito intervenuti. Il 26enne algerino allora ha tentato di scappare nelle vie limitrofe. I militari lo hanno inseguito e lo hanno bloccato, nonostante abbia tentato di colpire anche loro. L'arresto è avvenuto grazie anche all'aiuto di un Carabiniere che in quel momento non era in servizio e che è intervenuto. L'algerino è gravemente indiziato dei reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.