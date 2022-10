Lite tra fidanzati al bar: lei estrae una pistola finta e semina il panico

Una pistola finta e le minacce al locale: il gesto choc di una ragazza durante una rissa.

È successo in un bar di via Ascanio Sobrero in zona Marconi dove, nel mezzo di una rissa che ha coinvolto 6 persone e nella quale una donna è rimasta ferita, una ragazza ha estratto una pistola giocattolo dalla quale aveva rimosso il tappo rosso e ha minacciato i presenti. Dopo l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato le persone coinvolte nella rissa, la ragazza ha gettato la pistola in un cassonetto per poi essere denunciata a seguito del ritrovamento dell'arma.