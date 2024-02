Lo chef di Fontana di Trevi fa il saluto romano davanti al busto del Duce

Uno chef romano, Rinaldo La Mattina, posa in una foto sorridente accanto al busto di Benito Mussolini. E come se fosse la cosa più normale del mondo, mentre con il braccio sinistro abbraccia al collo il Duce, con il destro teso fa il saluto romano.

Un reato - per la Cassazione - punibile solo quando c’è un “concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista”.

Lo chef La Mattina

Il protagonista dello scatto che sta creando polemiche è Rinaldo La Mattina, cuoco che lavora al ristorante Grondici dell'hotel Memphis Roma (4 stelle), nel pieno centro di Roma tra via del Corso e Fontana di Trevi. La foto è stata postata dal diretto interessato sul proprio profilo Facebook, come riportato dal Gambero Rosso, anche se poi è stata rimossa dalla sua bacheca social. “Grande grazie amore mio, bellissima sorpresa”, il commento scritto taggandosi in un luogo preciso: La Mattina alla vista del Duce.

Dal Federale di Artena

La location della foto non è però quello della cucina internazionale di Roma dove lavora lo chef. Non si tratta nemmeno di un locale qualunque, ma Il Federale ("grande ristorante”, definito da La Mattina), un ristorante – molto più simile a un museo del ventennio fascista che a una trattoria – che si trova ad Artena, poco fuori Roma.