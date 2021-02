Lo sciopero dei trasporti fa flop: partecipa il 25% dei dipendenti Atac

L’adesione complessiva del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico terminato alle 12,30 è stata pari al 24,9%. Il dato è stato rilevato nel corso della mattinata.

Così termina lo sciopero del trasporto pubblico locale, che riguardava anche ferrovie urbane, trasporto di superficie (bus e tram) e linee di metropolitana di Roma. In particolare l'astensione dal lavoro di quattro ore (8,30-12,30) da parte del personale dell'Atac ha causato la chiusura della Linea C e la riduzione delle corse sulla Linea A. L'agitazione sindacale odierna era stata indetta a livello nazionale dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna ed era centrata sulla richiesta di riapertura del tavolo di concertazione per il rinnovo contrattuale della categoria.