Lombardi: crociata contro il Termovalorizzatore. Con la sua passione vincerà

C’è chi il termovalorizzatore a Roma proprio non lo vuole ed è Roberta Lombardi assessore alla Transizione Ecologica alla Regione Lazio. La stesa delle carte che ho aperto per lei conferma che il suo modo di lottare politicamente, e nella vita, equivale a quel soprannome che le hanno dato: la passionaria.

È per questo che credo che se combatterà anche contro il termovalorizzatore con la sua dedizione, quasi sicuramente non cambierà idea. Sarà invece proprio la sua passione che dall’estate 2022 la porterà finalmente, dopo mille sacrifici e tanti e difficilissimi ostacoli, a cavalcare un’onda vincente.

Ora per Roberta Lombardi è tempo di voltare pagina. Le carte parlano di una chance, tutta per lei, che finalmente giunge dopo l’ultimo terremoto che c’è stato all’interno del suo partito tanto che, finito l’affanno, arriva la rivincita e la possibilità di conquistare quella terra promessa, più volte intravista all’orizzonte, ma che poi si è sempre allontanata. Ora è tempo di raccogliere i frutti, magari concludendo degli accordi blindati che nessuno potrà mai più boicottare. Non è più possibile, per la Lombardi rimandare le decisioni è tempo invece di tentare il tutto per tutto per prendersi, finalmente, ciò che da sempre sarebbe dovuto esser suo. Basta marciare in seconda fila per non far ombra ai primi, i posti in prima fila spettano solo ai politici veri come lei. Quindi, raccomando le mie Napoletane, deve essere pronta a rivoluzionare la carriera e l’immagine.

Roberta Lombardi: una leonessa alla Regione Lazio

La determinazione e la capacità di combattere, che le vengono richieste in un momento così delicato, appartengono già a Roberta Lombardi se non altro perché, astrologicamente parlando, lei è nata il 15 agosto 1973, ed è del segno del Leone. Le carte aggiungono a questo proposito che lei mette nelle sue battaglie un ardore che spesso la porta a creare dei veri dissensi intorno alla sua persona. Nonostante ciò lei non indietreggia mai. Crede in ciò che fa tanto da continuare sempre dritta e sicura per la sua strada.

Le carte aggiungono però che nulla le viene mai regalato nella vita e nulla le rimane addosso come un diritto acquisito, sembra piuttosto che ciò che il destino le ha destinato è il dover, giorno per giorno, armarsi per conquistare il nuovo ma anche per mantenere il vecchio. Tutto questo però, nel tempo, l’ha resa incredibilmente empatica verso tutto ciò che la circonda. Per questa sua caratteristica si concede un po’ di serenità solo quando, alla fine di un giorno, non solo ha portato a termine la sua battaglie ma ha la certezza che, per quanto può dipendere da lei, anche gli altri abbiano ricevuto il necessario. E lo fa senza nessuna sbavatura di buonismo perché, ai suoi occhi, agire in questo modo è agire normalmente.

Roberta Lombardi: cambiare o rischiare

Le carte, come al solito, lasciano una raccomandazione: finalmente le cose stanno cambiando e più che vere e proprie opportunità quello che vivrà sarà la soddisfazione di poter ripetere più di una volta: “ io lo avevo detto”, oppure: “se solo mi aveste dato ascolto”…… ma se tutto questo potrà risultare un balsamo su alcune ferite antiche che ancora bruciano, rischia però di far perdere di vista i nuovi traguardi che vanno raggiunti in fretta e conquistati al volo altrimenti il pericolo è quello di finire seppellita sotto un mucchio di macerie che nessuno ha più interesse a scavare.