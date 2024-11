Lorella Cuccarini e Aggiungi un posto a Tavola: il musical compie 50 anni e riunisce gli storici interpreti

Debutta l'ottava edizione della fortunata commedia musicale Aggiungi un posto a tavola, con la regia originale di Garinei e Giovannini, prodotta da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni e messa in scena da Marco Simeoli, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, special guest.

Lo spettacolo andrò in scena dal 29 novembre al Teatro Brancaccio.

Cinquant'anni e non sentirli

Per le cinquanta candeline della commedia italiana più applaudita al mondo, Alessandro Longobardi e Viola Produzioni, nell’ambito del progetto speciale “Cinquant’anni e non sentirli”, faranno del Teatro Brancaccio il cuore pulsante dei festeggiamenti. All’interno delle sale sarà allestita per il mese di dicembre e gennaio una mostra che ripercorrerà i cinquant’anni dello spettacolo tra video, fotografie, oggetti e le testimonianze degli eredi di quel magico gruppo artistico diretto da Garinei e Giovannini.

La serata d'onore l'8 dicembre

Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario si apriranno domenica 8 dicembre con la “Serata d’onore” a fine spettacolo alla presenza di numerose personalità e autorità istituzionali, con la partecipazione degli artisti delle varie edizioni. Al termine della rappresentazione saranno conferiti dei riconoscimenti ai talenti che hanno reso possibile questo straordinario successo, un'occasione unica per rendere omaggio al loro genio creativo e alla forza del teatro italiano.