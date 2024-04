Lotta allo spaccio, 15 pusher arrestati dai carabinieri nelle periferie romane

Durante una serie di controlli antidroga in alcuni quartieri della Capitale, i carabinieri del comando provinciale di Roma, hanno arrestato 15 persone, sequestrando 8 grammi di shaboo, 19 di crack, 8 di marijuana, 235 di cocaina, 613 di hashish e soldi contanti per oltre 5.200 euro.

I controlli sono stati concertati in particolare nelle piazze di spaccio

Stazione Termini

In particolare, i carabinieri della stazione Roma Quirinale hanno arrestato un cittadino senegalese di 36 anni che, a seguito di un controllo d’iniziativa in via Leonina, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti quasi 8 grammi di marijuana e 5,5 di hashish. In via Manin angolo via Giolitti, due carabinieri liberi dal servizio effettivi al Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato in flagranza un cittadino tunisino di 20 anni, con precedenti, sorpreso subito dopo aver ceduto, in cambio di 5 euro, una dose di hashish di circa 1,6 grammi, ad un acquirente, che è stato poi identificato e segnalato quale assuntore.

Alessandrino

Nel quartiere Alessandrino, i carabinieri dei nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 19enne e un 21enne, entrambi di origini bosniache, notati dai militari a bordo di un’auto nel momento in cui il 21enne stava per consegnare ad una persona un involucro. Alla vista dei carabinieri ha immediatamente nascosto l’involucro nelle tasche dei pantaloni ma, a seguito della perquisizione personale e veicolare i due sono stati trovati in possesso di 4 dosi di hashish e di 1.600 euro circa in contanti, che sono stati sequestrati.

Quarticciolo

In zona Quarticciolo, i militari della stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino del Marocco di 59 anni, senza fissa dimora e con precedenti, notato mentre effettuava delle cessioni di stupefacente ad acquirenti, riusciti ad allontanarsi. Vistosi scoperto, l’uomo alla vista dei carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga, aggredendo con calci e pugni i militari che lo hanno poi immobilizzato e condotto in caserma.

Cinecittà

In via Lamaro a Cinecittà, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arresto in flagranza, una 33enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, notata a bordo della propria autovettura con atteggiamento sospetto. A seguito del controllo e della successiva perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, occultato tra i sedili e il freno di stazionamento, un involucro di shaboo dal peso di 8 grammi circa. Sempre nel quartiere Cinecittà, i carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno arrestato un romano di 20 anni, con precedenti, notato nei pressi di una sala giochi di via Licinio Stolone, mentre tentava di disfarsi di un involucro alla vista della pattuglia dell’Arma.

Via Prenestina

In via Prenestina, all’interno del parco di villa Gordiani, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Piazza Dante, ad esito di un mirato servizio di osservazione, hanno arrestato due romani di 22 e 25 anni, sorpresi ad adescare e poi a cedere una dose di cocaina, in cambio di 20 euro ad un cittadino italiano che è stato identificato e segnalato. Le successive perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei due giovani, hanno permesso di rinvenire ulteriori 19 dosi di stupefacente tra cui 12 di cocaina, 6 di crack e una di hashish, materiale vario per il taglio della droga, nonché la somma contente di 615 euro.

I sequestri

Oltre mezzo chilo di hashish e circa 3.400 euro sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri della stazione di Roma Nomentana, che ha portato al conseguente arresto di un romeno di 31 anni e un 18enne italiano, controllati d’iniziativa dai militari mentre erano a bordo di un’utilitaria con atteggiamento sospetto in via Rodolfo Lanciani. Al termine di un’attività, i carabinieri della stazione di Roma Ottavia hanno arrestato un 63enne italiano, senza occupazione, trovato in possesso presso la propria, di 15 grammi di cocaina e 5 di hashish.

Tor Marancia

In viale di Tor Marancia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un cittadino italiano di 35 anni, sorpreso a bordo di un’auto mentre procedeva in modo sospetto. A seguito del controllo, i militari hanno identificato 3 persone all’interno del veicolo, ma solo al 35enne sono stati rinvenuti più 200 grammi di cocaina occultati nelle tasche della felpa e 1.500 euro in contanti.

Monte Sacro

Infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato due italiani di 19 e 30 anni, che in via Isole Curzolane con via Scarpanto, sono stati notati mentre il 19enne a bordo di un’autovettura risultata a noleggio, effettuava uno scambio con il 30enne. Al 19enne i militari hanno sequestrato circa 800 euro in contanti, mentre al 30enne è stato sequestrato un involucro contenente circa 16 grammi di cocaina. Tutti gli arresti sono stati convalidati.