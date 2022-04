Luca Abete di Striscia La Notizia: un life coach in streaming per gli studenti

L’Università La Sapienza ospita Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia che conduce – in streaming – la puntata romana del suo tour #NonCiFermaNessuno Italia TALK 2022, in cui diventa un vero e proprio life coach per gli studenti.

L'ormai nota e attesa campagna motivazionale che si svolge nelle università, è alla sua ottava edizione ed è stata ideata dallo stesso Luca Abete, che oltre a condividere esperienze e suggerimenti ha impostato gli incontri dedicando anche molto spazio all’ascolto degli studenti.

La tappa romana, dedicata agli studenti della Sapienza è la terza del tour che viaggia da Torino a Bari e il Talk - di due ore - si terrà il 5 aprile dalle 10.30 ma in streaming, per evitare assembramenti. Parteciperanno in collegamento anche la Rettrice Antonella Polimeni e il preside della Facoltà di Economia Fabrizio D’Ascenzo, che interverranno nei topic del giorno per dire la loro ma anche per per stimolare le riflessioni degli studenti.

Trasmettere coraggio, fiducia in sé stessi e autostima alle nuove generazioni, sempre più in difficoltà in un mondo che si sta rivelando essere incomprensibilmente complicato è il leitmotiv della campagna, come anche aiutare gli studenti ad approcciare la fase "università" in modo positivo e produttivo: non per niente la parola chiave è "Serendipità".

“Far capire loro che dagli errori può emergere la consapevolezza del proprio valore è uno strumento che alimenta il coraggio e allontana le paure. Vogliamo farci ambasciatori - ha sottolineato Luca Abete - di un vocabolo nuovo, Serendipità appunto, per far capire come dagli imprevisti possono venir fuori piacevoli e inattese scoperte!”

Ma l'evento non è solo questo genere di life coaching: si toccano anche temi rilevanti relativi alla nostra attualità come l'ambiente e il suo impatto sulla nostra qualità di vita.

Ad ogni tappa sarà anche consegnato il Premio #noncifermanessuno, ad uno studente per università che si è reso protagonista di una storia di resilienza.

Il Ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, ha manifestato il suo apprezzamento: “La compattezza e la capacità dei giovani in questo periodo così complicato sarà ciò che potrà salvarci. Il vostro motto, ‘Non ci ferma nessuno’, diventi il motto di tutti noi”.

Anche la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, appoggia con positività il progetto. “Sposiamo in pieno il claim della serendipità - ha affermato Ferruccio Resta, presidente della Crui - perché è fondamentale, ora più che mai, riaffrontare la realtà in base alle difficoltà che ci troviamo di fronte”.