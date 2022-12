Luca Bergamo, ex vice della Raggi, passa a Demos: “Mi candido alle regionali”

Luca Bergamo, ex Assessore alla Cultura e Vice Sindaco della Giunta Raggi, ha annunciato il passagio a Demos, la lista di Paolo Ciani. Bergamo si è detto anche disposto a correre per le elezioni regionali del Lazio. "C'è la mia disponibilità a correre alle elezioni - ha detto - ma si valuterà insieme al momento più opportuno".

A dare l'annuncio è stato lo stesso Bergamo in una conferenza nella Sala del Carroccio del Campidoglio.

I motivi della scelta

"Questo è il luogo dove si costruiscono la parola, l'ascolto e la conversazione e non lo slogan o il ruggito della violenza verbale - ha detto Bergamo - una comunità esiste a queste condizioni e ho espresso il desiderio di aderire a Demos se questo non avesse creato imbarazzo, visto che con la mia storia mi portavo appresso elementi controversi”. “Voglio dare un contributo più competente sulla cultura - ha aggiunto - intesa come il diritto di ciascuna persona a concorrere alla formazione della cultura del proprio tempo, ma non mi occuperò solo di quello”.

Ricucire la rottura tra Pd e 5 Stelle

Luca Bergamo si era allontanato dalla Raggi proprio sul rapporto con il Pd, verso cui l'ex sindaca non aveva intenzione di fare aperture: la speranza di Bergamo è quella di contribuire a ricucire lo strappo tra le due principali forze del centrosinitra, il Pd e il M5s, almeno al livello regionale. "Assisto a un dibattito politico dove prevale la dimensione tattica e questo porta a divisioni imbarazzanti nel centrosinistra - ha spiegato l'ex vicesindaco - Vorrò costruire ponti e connessioni tra soggetti che non si parlano per ragioni non comprensibili pur condividendo dei valori di fondo".