Lukaku fa impazzire i tifosi su Fb: "Bella regà, daje Roma daje". IL VIDEO

Pche parola in dialetto romanesco hanno fatto impazzire i tifosi romanisti. Nel salutare i supporters della Roma, Lukaku ha dedicato un messaggio in perfetto dialetto romano a tutto il popolo giallorosso: "Bella rega, Daje Roma daje".

Il video

In poche ore il video è diventato virale facendo schizzare i mi piace e le condivisioni. Lukaku ha anche parlato del suo presente alla Roma e del futuro. "Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico, - ha ammesso Lukaku - quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio. Sai che la squadra è importante per la gente di questa città e come calciatore rappresenti l'intera città, è un'esperienza molto bella. I tifosi romanisti sono speciali, è molto bello vivere il loro sostegno".