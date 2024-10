Lunedì 28 sciopero Atac, Usb e Orsa: “Contro carichi di lavoro insostenibili, salute e sicurezza sul lavoro”

Per ben 24 ore la rete Atac dei trasporti su Roma sarà a rischio paralisi. Usb e Orsa hanno infatti proclamato uno sciopero per protestare sulle condizioni di lavoro e le politiche salariali. Gli effetti si potranno vedere già dalla notte tra il 27 e il 18 ottobre e per il resto della giornata.

Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Lo sciopero riguarda l'intera rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane e la ferrotramvia Termini-Centocelle). Lo sciopero riguarda anche le linee bus 023-074-557-763-763L e 767 che da sabato 26 ottobre passano in gestione Atac. Lo sciopero non riguarda i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021, 043, 77, 113, 246, 246P, 319, 351, 500, 551, 718).





Articolazione dello sciopero



NOTTE 27/28 OTTOBRE 2024

-NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980



GIORNATA DEL 28 OTTOBRE 2024

-GARANTITE le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

-NON GARANTITO il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno. -NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.



Notte 28/29 ottobre 2024

-GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n")

-NON GARANTITE dopo le ore 24 le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.



Biglietterie, parcheggi e bike paking



Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate le biglietterie on-line o pagate direttamente in stazione o a bordo dell flotta di superficie con carte di credito/debito. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro - ad eccezione delle stazioni Ionio e Arco di Travertino non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero.

Adesione nel corso di precedenti scioperi



Usb Lavoro Privato - Orsa Tpl, sciopero di quattro ore del giorno 20 settembre 2024 e Cobas-Adl-Sgb-CubTrasporti, sciopero di 24 ore - adesione del 51.7 per cento per esercizio superficie e del 46 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie regionali.