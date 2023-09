Lunedì nerissimo per Roma: sciopero, scuola, cantieri. La Capitale va in tilt

Traffico record, disagi a non finire, trasporti bloccati. La Capitale si è svegliata sotto il segno dei disagi in questo lunedì 18 settembre. Lo sciopero dei trasporti, legato ai cantieri del Giubileo e all'inizio totale delle scuole, ha mandato letteralmente in tilt Roma. Dal Raccordo al tronchetto dell'A24, passando per consolari e tangenziale era tutto un segnale rosso.

Tutto questo senza contare i disagi atavici delle tratte di trsporto dei pendolari: tra corse dei treni soppresse - ne sono state cancellate 250 fino al 29 settembre prossimo - e lo sciopero nazionale del trasporto pubblico, la giornata per i pendolari nel Lazio e a Roma è iniziata malissimo. E anche per i 700 mila studenti che, in tutto il territorio regionale, sono tornati a scuola a tempo pieno.

La protesta

I lavoratori del settore - afferenti ai sindacati Faisa Confail e Cobas Lavoro privato - domani incrociano le braccia in tutta Italia nell'ambito della protesta nazionale degli autoferrotranvieri per chiedere: un aumento di 300 euro dei salari, per far fronte alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie; una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali per garantire una maggiore sicurezza degli autisti e di conseguenza dell'utenza; un adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute; il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per contrastare il ribasso del costo del lavoro.

"Stop alla politica della concertazione"

"È tempo e ora dì dire basta alla politica della concertazione che in tutti questi anni è stata corresponsabile e ha prodotto solo: un impoverimento della classe lavoratrice; una continua erosione dei diritti e delle conquiste. I salari sono i più bassi d’Europa, il lavoro è sempre più duro, le responsabilità sono sempre maggiori - spiegano da Sgb -. I lavoratori dei trasporti sono chiamati a prendere posizione contro chi specula sulla vita lavorativa degli autoferrotranvieri, con il solo intento di dare sempre più spazio agli amici delle aziende private. A partire dai trasporti e per ridare slancio a un paese e alle famiglie in difficoltà, è indispensabile dare dignità al mondo del lavoro migliorando: i salari, le condizioni di lavoro, la qualità della vita e quella del tempo libero da dedicare alla famiglia".

I trasporti

La situazione sulla rete romana vede la Metro A in pesante affanno per non dire in blocco. Chiuse le stazioni Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Repubblica, Vittorio Emanuele, Ponte Lungo. Sulle Metro B possibili riduzioni di corse. Le corse sulla Metro C, invece, sono regolari. Per quanto riguarda la ferrovia Termini-Centocelle sono possibili riduzione di corse. Infine, possibili riduzioni di corse anche per bus e tram. E' quanto si legge in una nota di Roma Servizi per la Mobilità.