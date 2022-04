Luoghi fantastici e dove trovarli: riapre il parco dedicato all’immaginario

Luoghi (e perché no, anche animali) fantastici e dove trovarli: si riaprono le porte del Castello di Lunghezza, il parco dedicato al regno della fantasia.

Non serve andare a Disneyland, quando il regno dei sogni di ogni bambino è appena fuori dal raccordo: dal 3 aprile alle ore 10.00 apre il parco a tema che ospita tutte le favole, i miti e i sogni dei piccoli – e anche di qualche adulto affetto da sindrome da Peter Pan.

Da tutti gli angoli dell’immenso giardino del castello spuntano personaggi da ogni favola e film esistente, intrattenendo il pubblico con spettacoli e show: alcuni ripropongono le favole più tradizionali, altri le raccontano in chiave più moderna o con qualche sketch comico.

I protagonisti non sono solo personaggi provenienti dai vecchi - ma sempre amatissimi - classici come Biancaneve o Cenerentola: ci saranno anche gli "attori" Frozen (chi ha figlie femmine oggi giorno, non può ignorare l’esistenza di Elsa), svariati tipi di supereroi e, novità di quest’anno anche Frankenstein Junior, il personaggio campione di incassi della pellicola di Mel Brooks ed ispirato in chiave parodistica al romanzo scritto nel 1818 dalla scrittrice Mary Shelley. I personaggi di Frankenstein Junior intratterranno i più piccoli facendoli divertire con le loro mitiche gag, non ci sarà da aver paura.

Senza dimenticare il vero e proprio mondo della magia: in occasione dell’ inaugurazione gli special guest della giornata saranno alcuni dei protagonisti del “Magic”, lo show internazionale di magia che si terrà il 7 e 8 maggio all’Auditorium della Conciliazione. I bambini avranno l'occasione di sentirsi dei veri e propri maghi per un giorno.