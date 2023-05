Lutto a Roma: è scomparso il grande architetto Paolo Portoghesi. Aveva 92 anni

Lutto nella Capitale, si è spento all'età di 92 anni l'architetto Paolo Portoghesi. Il grande teorico dell'architettura postmoderna è deceduto nella sua casa nel borgo di Calcata, dove viveva da tempo e dove stava componendo la sua ultima fatica letteraria.

Chi lo conosceva riferisce che è stato lucido fino alla fine. Nella sua carriera di architetto di fama ha progettato opere come la Moschea e Casa Papanice a Roma, a Salerno la Chiesa della Sacra Famiglia, il restauro del Teatro alla Scala di Milano, La sua ultima “fatica” architettonica è stata la concattedrale di Lamezia Teme in Calabria. Oltre che architetto, Portoghesi è stato anche professore universitario. Nel 1979 è stato direttore dell'architettura della Biennale di Venezia, per diventare presidente della Biennale stessa tra il 1983 e il 1993.