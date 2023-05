Lutto ai Castelli: è morto Luigi Caporicci del consorzio del Vino Frascati

Lutto ai Castelli Romani: è scomparso a 72 anni Luigi Caporicci, storico presidente della cantina Gotto d'Oro e da poco presidente del Consorzio per la Tutela del Vino Frascati.

Caporicci era stato ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico di Tor Vergata per dei problemi cardiaci. Sfortunatamente le sue condizioni si sono aggravate e nella notte tra giovedì e venerdì è venuto a mancare.

Cordoglio per Caporicci

Cordoglio da parte del Consorzio: “E' stato un vero pilastro della viticoltura dei Castelli Romani - dice il consiglio d'amministrazione del Consorzio - la sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo apprezzato le sue grandi doti di manager e organizzatore, la sua disponibilità all'ascolto, la sua voglia di incidere e di fare bene e il suo amore per i nostri territori. Ci mancherà moltissimo”.

“Apprendo con stupore della scomparsa di Luigi Caporicci - ha scritto in un post di Facebook il sindaco di Marino Stefano Cecchi - della Cantina Gotto d’Oro di Marino, un marchio che ha saputo affermare negli anni lavorando con sacrificio ed impegno sempre a favore del territorio portando in giro per il mondo le eccellenze del vino dei Castelli Romani. Un amico, un grande imprenditore, un punto di rifermento per tutti”.re