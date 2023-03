Lutto nella politica: è morto Silvio Di Francia. Fu assessore con Veltroni

Lutto nella politica romana: è morto a 69 anni Silvio Di Francia, storico esponente della sinistra a Roma. Nella sua carriera è stato consigliere comunale per 13 anni e dal 2006 al 2008 è stato assessore della Giunta Veltroni.

Un uomo eclettico e di ampia cultura. Ed è stato anche uno sportivo: per tre volte era stato campiono di judo. Da giovane militante di Lotta Continua, fu poi dirigente dei Verdi. È stato consigliere comunale di Roma per 13 anni, durante la Giunta Rutelli e poi durante la Giunta Veltroni. Tra il 2006 e il 2008 è stato assessore alla Cultura del Comune di Roma. E poi fu anche presidente di Zetema, la municipalizzata che si occupa degli eventi culturali a Roma. Tra il 2018 e il 2020 ha ricoperto la stessa carica nel Comune di Latina.

È proprio nel 2020 che gli viene diagnosticata la sclerosi laterale primaria. Una malattia degenerativa che progredendo gli ha tolto l'uso della parola e, infine, la vita.

I messaggi di cordoglio

"È venuto a mancare un altro amico - ha scritto Goffredo Bettini - Precocemente, dopo una lunga e dolorosa malattia. Silvio Di Francia, un gentiluomo, un'anima pura, restia a far valere i propri diritti. Un uomo radicalmente di sinistra, fin da giovanissimo. Di quella sinistra popolare, persino nel linguaggio e nell'uso del dialetto. Romana, e per questo sempre un po' 'filosofa'. Mai immersa del tutto nelle faccende quotidiane, perché capace di una visione, di un sogno e di un pensiero 'universale'. Come si addice a Roma".

"Ci ha lasciati Silvio Di Francia - ha twittato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - una persona straordinaria che ha attraversato la politica con una passione rara facendosi voler bene da tutti. Roma lo ricorda come bravissimo consigliere comunale prima e assessore alla Cultura poi. Sono vicino col cuore a familiari e amici".

“Silvio ha sofferto in questi ultimi anni - ha detto invece l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli - assistito dalla moglie Daniela e dagli amici più stretti - ma l’eredità dei suoi valori, la sua generosità e il concreto lavoro di servizio ai cittadini, da Roma a Latina, resteranno nel tempo come un esempio prezioso per molti giovani”.

“Grazie Silvio, grazie - ha scritto invece Veltroni - Mi mancate tutti. Vi tengo con me. Era bello lavorare insieme".