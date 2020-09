M5S assenti, il Comune di Roma si ferma: maggioranza senza numero legale

La maggioranza M5S in Campidoglio è spaccata e non riesce a garantire il numero legale in Consiglio Comunale: per la seconda volta nelle ultime tre sedute di Assemblea Capitolina, il gruppo grillino non è riuscito a far partire i lavori d'aula rimandando così la delicata discussione sull'assestamento di bilancio.

Le ultime settimane hanno visto diverse fibrillazioni tra 5 Stelle in Campidoglio seguite alla ricandidatura di Virginia Raggi, che vede alcune contrarietà all'interno del gruppo consiliare. Su tutte quelle riguardanti Marcello De Vito, oramai più fuori che dentro dal Movimento 5 Stelle, e i 5 consiglieri ribelli Enrico Stefano, Angelo Sturni, Marco Terranova, Donatella Iorio e Alessandra Agnello.





Martedì mattina, durante i quattro appelli, in aula si sono ritrovati solo 23 consiglieri, tutti dei 5 Stelle. Assenti, oltre a tutti i consiglieri di opposizioni, i grillini Alessandra Agnello, Annalisa Bernabei, Simona Donati e Monica Montella, oltre al presidente dell'Aula Marcello De Vito.

Proprio De Vito è stato preso di mira da Andrea Coia, consigliere grillino, nonché presidente della Commissione Commercio e fedelissimo del sindaco Raggi. Per Coia i lavori d'aula non sono partiti proprio per colpa dell'ex “mr preferenze”: “De Vito si riconosce ancora nel Movimento 5 Stelle? - scrive su Facebook -. Oggi l'Assemblea Capitolina non ha potuto aprire anche per l'assenza ingiustificata del Presidente dell'assemblea che come le opposizioni non ha garantito il numero legale per aprire la seduta. Presidente De Vito la invito a Chiarire questa ambiguità con serenità e trasparenza”.

Il Pd non ha perso tempo e si è scagliato contro tutto il Gruppo M5S ed il sindaco Raggi: "Al quarto appello la maggioranza M5s si ferma a 23 presenti e salta per la seconda volta la seduta di assestamento di bilancio. I contrasti all'interno della maggioranza sul futuro di AMA e sulle delibere relative alla TARI bloccano l'attività istituzionale. La spaccatura all'interno del gruppo M5S si fa sempre più marcata", commenta il capogruppo Pd Giulio Pelonzi. La nuova convocazione dell'Aula è prevista per mercoledì mattina.