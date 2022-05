M5s contro Gualtieri. "Non sa di cosa parla, è questione di tutta Italia"

“Gualtieri non sa di cosa parla, è una questione di livello nazionale”. Il Movimento 5 stelle risponde al sindaco di Roma sul Termovalorizzatore, continuando così il botta e risposta tra Pd e Cinquestelle.

"La transizione ecologica, tematica con cui il Governo Draghi ha creato un Ministero presieduto dal M5S, è argomento di stretta e fondamentale importanza che coinvolge tutta l'Unione Europea. Dunque, sfruttando un semplice quanto automatico sillogismo, la questione dell'inceneritore e tutt'altro che locale ma di portata nazionale”, dicono Linda Meleo e Antonio De Santis, capigruppo in Campidoglio del M5s e della Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione.

M5s: "Pronti a sostenere la battaglia fino in fondo"

“Il sindaco Gualtieri, quando parla di 'radicalizzazione' e di 'localizzazione' del problema, non sembra quindi aver compreso di cosa parli: qui non siamo davanti alla solita questione romana gestita dai soliti o dagli insoliti noti, ma dinanzi a ben altro", aggiungono De Santis e Melo. Il due ribatte poi come, mentre tutta Europa si distacca da una tecnologia datata, Roma corre invece ad abbracciarla. "La tecnologia dell'inceneritore - spiegano i capigruppo - è obsoleta e altamente inquinante, mentre tutta Europa va in un'altra direzione Roma, che e la Capitale d'Italia, non può smarcarsi e scegliere una posizione anacronistica, anti-ecologica e contraria al benessere della cittadinanza”.

“Il Movimento 5 Stelle, ci teniamo a ribadirlo, procede compatto su tutte le linee, nazionale, regionale e locale, ma come gruppo in Campidoglio - concludono - siamo pronti a sostenere la nostra battaglia fino in fondo e a fare di tutto affinche il sindaco metta da parte la supponenza mostrata nelle sue odierne dichiarazioni e poggi un po i piedi per terra: la salute dei cittadini romani e l'unica cosa che per noi conta".