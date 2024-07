Madonna di Trevignano, la veggente sfida il Papa: "Accadrà qualcosa di grosso"

La veggente Gisella Cardia torna a parlare. E a sfidare il Vaticano con le sue profezie che, secondo lei, le trasmette la Madonnina di Trevignano.

Annunci che in passato hanno previsto una guerra mondiale.

La preghiera collettiva

Ecco allora che Maria Giuseppa Scarpulla, maglio nota come Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano, sarà presente all'incontro di preghiera con i fedeli per la recita del rosario, che mercoledì 3 luglio, come da programma mensile, si terrà nel terreno di via Campo delle Rose. C'è attesa per l'appuntamento sulla collina con vista panoramica sul Lago di Bracciano, i cittadini e i lettori si domandano se il fenomeno delle presunte apparizioni della Vergine Maria – dichiarate false dalla Chiesa cattolica – avranno ancora seguito. Il Vaticano il 27 giugno scorso attraverso il Dicastero per la Dottrina della Fede, ha chiuso il caso, confermando il "Constat de non supernaturalitate" del decreto della diocesi di Civita Castellana e del vescovo Marco Salvi.

L'ultima profezia

Domenica 1 luglio Gisella è tornata anche a parlare. "Presto accadrà qualcosa di grande nel mondo, siate pronti" è l'avvertimento che Gisella rivolge ai fedeli a pochi giorni di distanza dal prossimo incontro di preghiera a Trevignano.