Giovedì, 9 luglio 2020 - 18:29:00 Madre e figlio trovati morti in casa a Torpignattara: è omicidio-suicidio I due cadaveri in un appartamento in via Cei: il 58enne avrebbe sparato un colpo di pistola all’anziana madre malata di demenza senile, per poi suicidarsi

Tragedia a Torpignattara, mamma e figlio ritrovati morti in un appartamento di via Giuseppe Cei 5: è omicidio-suicidio. Il 58enne romano avrebbe sparato un colpo di pistola all’anziana madre, eritrea di 78 anni e malata di demenza senile, per poi suicidarsi. L’arma del delitto è stata trovata nelle mani dell'uomo. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Torpignattara e i colleghi della Settima Sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi.