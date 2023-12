Mafia a Ostia, pax mafiosa: per l'avvocata Gargano chiesti 8 anni in appello

La procura generale di Roma ha chiesto una condanna a 8 anni per l’avvocata Lucia Gargano, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta sulla pax mafiosa a Ostia.Gargano, nel giugno del 2021, era stata condannata, dopo il processo con rito abbreviato, a 6 anni e 8 mesi.

La condanna

Condanna confermata in appello per Salvatore Casamonica (già al 41 bis) accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Per lui la pena è a 16 anni di carcere. Stessa fattispecie contestata a un altro avvocato assolto con la formula "per non avere commesso il fatto" sia in primo sia in secondo grado.

Indagini a tutto campo

Al centro dell'inchiesta, coordinata dall'aggiunta Ilaria Calò e dai pm Mario Palazzi e Giovanni Musarò, un accordo siglato in un ristorante di Grottaferrata, nel dicembre del 2017, a cui partecipò anche Fabrizio Piscitelli, il 'Diabolik' ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. La prossima udienza, in cui discuteranno le difese, è fissata per il 18 marzo 2024.