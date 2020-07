Roma

Venerdì, 10 luglio 2020 - 16:36:00 Mafia Capitale: Buzzi, Carminati & Co in tribunale per il ricalcolo della pena Udienza fissata per l'8 settembre: i giudici della prima sezione sono chiamati a ricalcolare la condanna per 20 imputati del Mondo di mezzo

Guarda la gallery Mafia Capitale, è stata fissata al prossimo 8 settembre l’udienza del processo d’appello bis per il ricalcolo della pena per 20 imputati di Mondo di Mezzo, tra cui Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Così come disposto dalla Cassazione, che ha fatto cadere l’accusa di associazione di stampo mafioso, i giudici della prima sezione sono chiamati a ricalcolare la condanna per una serie di posizioni tra cui quelle di Carminati, Buzzi, Luca Gramazio, tornati liberi da alcune settimane, Franco Panzironi e Riccardo Brugia.