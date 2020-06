Mafia Capitale, Carminati e Buzzi ancora in aula: ricalcolo pene dopo l'estate

Mafia Capitale, Massimo Carminati e Salvatore Buzzi torneranno davanti alla Corte d’Appello di Roma per l'appello bis del processo “Mondo di Mezzo” che dovrà rideterminare la pena per una ventina dei 32 imputati: l'udienza, con molta probabilità, si svolgerà dopo l'estate.

Un'udienza a cui Carminati potrà partecipare, allo stato dei fatti, da uomo libero dopo che ieri il tribunale del Riesame, accogliendo un'istanza dei difensori, lo ha scarcerato per decorrenza termini dopo 5 anni e 7 mesi di carcere. Tra i condannati per i quali dovrà essere ricalcolata la pena anche Buzzi, ras delle cooperative romane, l’ex consigliere regionale Luca Gramazio e Franco Panzironi, ex amministratore delegato di Ama.

Dal punto di vista tecnico la Cassazione, che ha depositato il 12 giugno scorso le motivazioni della sentenza con cui ha fatto cadere l’associazione mafiosa, invierà gli atti alla Corte d’Appello che dovrà fissare una data e dare, come da norma, un preavviso di venti giorni alle parti. Un iter che farà slittare a dopo la pausa estiva l’udienza.