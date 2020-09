Mafia Capitale, niente processo di appello bis: tutto rinviato a novembre

Mafia Capitale, è stato rinviato al 3 novembre il processo d'Appello Bis per rideterminare le pene per 20 imputati nel processo 'Mondo di Mezzo'. Tra questi alcuni dei principali protagonisti dell'inchiesta come Salvatore Buzzi e il 'Nero' Massimo Carminati, scarcerati lo scorso giugno per decorrenza dei termini di custodia cautelare, e oggi presenti nell’aula Europa della Corte d’Appello per assistere all'udienza.

Al momento sono diverse le proposte di concordato al vaglio del procuratore generale. A ridefinire le condanne per Carminati, dopo una detenzione durata 5 anni e 7 mesi, e per gli altri imputati saranno i giudici della prima sezione della Corte d’Appello alla luce della sentenza della Cassazione che il 22 ottobre scorso ha fatto cadere per tutti il 416 bis.

Fra i venti, oltre a Buzzi e l’ex Nar, ci sono fra gli altri anche Riccardo Brugia, l’ex consigliere regionale Luca Gramazio e l’ex ad di Ama Franco Panzironi.

A inizio udienza l’avvocato Alessandro Diddi, legale di Salvatore Buzzi, ha comunicato di aver ricevuto un esposto da parte dell’allora collegio della corte d’Appello che ha giudicato gli imputati nel procedimento "Mondo di Mezzo" per le parole utilizzate durante l’arringa.

"Un esposto - ha detto Diddi in aula - che arriva a due anni di distanza da quell’arringa e che mi è stato notificato a un mese di distanza dal processo d’Appello bis. Una tempistica che lascia senza parole. E ho chiesto al Consiglio di disciplina dell’ordine che la mia pratica venga trattata il primo possibile, voglio essere giudicato il prima possibile".