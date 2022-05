Mafia, “Roma è come Palermo”. La denuncia del procuratore Francesco Lo Voi

Roma come Palermo. Le infiltrazioni della Mafia sono ormai nel tessuto sociale ed economico della città, tanto da portare l’ex procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, attuale procuratore antimafia a Roma, a paragonare la Capitale alla città siciliana, denunciando al contempo infiltrazioni anche nella pubblica amministrazione.

"Da ciò che mi hanno spiegato colleghi e forze di polizia da quando sono a Roma – ha detto Lo Voi durante la manifestazione organizzata dalla Fondazione Falcone a Palermo per il Trentennale dalla strage di Capaci - la situazione in certi ambienti non è troppo diversa da quella che avevo lasciato a Palermo, con: tentativi d'infiltrazione nell'economia e nella pubblica amministrazione nelle più varie forme".

L'intervento di Francesco Lo Voi a Palermo

Lo Voi ha poi detto: "Questo mi porta a fare una considerazione - ha proseguito Lo Voi - che è una domanda: parliamo di economia, pubblica amministrazione e di difficoltà in cui molte imprese si sono trovate. Ma in realtà, questo popolo che vediamo a Palermo, tutti quelli che verranno dopo di noi che ricopriranno incarichi organizzativi, istituzionali nei prossimi anni cosa se ne faranno della mafia? Quale sarà l'utilità della mafia, della 'ndrangheta e delle organizzazioni camorristiche? Perché in un Paese come l'Italia, che ha tutte le possibilità di potere gestire ed essere in primissimo piano in Europa e non solo dal punto di vista Istituzionale, sociale, culturale, ambientale, ci sono ancora le mafie? A che serve la mafia? Che cosa si aspetta ancora a liberarsi di questo cancro?".