Magicsplash, alle porte di Roma sbarca la magia dei Caraibi: scivoli e piscine

E' l'ultimo arrivato tra i parchi acquatici di Roma e provincia. E punta a diventare uno dei riferimenti preferiti dalle famiglie. A Valmontone sbarca la magia dei Caraibi chiamata Magicsplash. Un parco a tema all'ombra del fratello maggiore Magicland, il parco divertimenti che da anni è un must del divertimento.

Piscina a onde

La prima attrazione che colpisce è sicuramente Onda Del Caribe, la piscina ad onde di 2.000 metri quadrati pronta a farti divertire e rilassare allo stesso tempo. Acqua che va da zero centimetri fino a 1,80 metri per garantire in tutta sicurezza un divertimento per grandi e piccolissimi. Ogni 30 minuti potenti motori simulano le onde del mar dei Caraibi: 4,40 minuti di pura emozione e divertimento.

Gli scivoli

Pochi metri piùà avanti, attraversando la spiaggia di sabbia bianchissima con lettini e ombrelloni, si arriva al Tiki Bay: un playground dedicato a tutta la famiglia con scivoli alti oltre 9 metri per tuffarsi in una piscina di oltre 1.400 metri quadrati. Da non perdere la bomba d'acqua: un gavettone da urlo che viene giù in testa a mo' di cascata.

Schizzi e risate

Se si cerca una bella rinfrescata basta entrare nella Laguna Tiburon, lo spray park dove si godere il massimo del divertimento tra spruzzi, getti d’acqua e fontane tra colori e sorrisi.

In gommone

Altra attrazione dedicata ai più piccoli è Cala Tortuga, una kiddies tower composta da 4 scivoli acquatici, tra cui un Mini Boomerang e un Mini Cone, che oltre ai piccoli, faranno divertire anche i grandi.

Pro e contro

I vantaggi del nuovo parco sono l'unicità dei divertimenti e la novità di un parco realizzato e aperto in tempo record. Altro vantaggio è sicuramente legato al prezzo dell'ingresso, il più basso rispetto ai maggior competitor: con 14,90 euro si possono passare 9 ore (dalle 10 alle 19) di diverimento e spensieratezza, rinfrescandosi con i tanti spazi dedicate alle piscine. Ancora ci sono delle aree in fase di realizzazione ma non i lavori sono assolutamente "invisibili" ai visitatori del parco. Tra i contro ci sono forse troppe restrizioni che andrebbero limate: in particolare i blocchi di alcuni giochi per altezza (troppa o troppo poca...). Il conto è sicuramente in positivo.