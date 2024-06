Magliana, incendio mostruoso a ridosso della ferrovia: fumo e paura in strada

Un incendio pauroso alla Magliana sta mettendo a rischio la circolazione dei treni sulla Roma-Fiumicino. Il rogo, che è divampato da alcune sterpaglie e si è propagato in maniera velocissima, sta lambendo la tratta ferroviaria e l'autostrada Roma-Fiumicino.

Sul posto quattro autobotti dei Vigili del Fuoco che hanno chiesto anche l'ausilio dei canadair vista la vastità dell'area colpita dalle fiamme.

La colonna di fumo nero

Una fitta nube nera rende irrespirabile l'aria e sono numero le chiamate al 112 per segnalare i disagi. Un rogo molto simile a quello che tre giorni fa ha distrutto ettari di terreno a Ponte di Nona. Lì le fiamme sono arrivate a lambire i palazzi e alcuni residenti sono fuggiti dalle proprie abitazioni per mettersi in salvo.

Situazione complicata

Una situazione davvero complicata quella degli incendi che nell'ultima settimana - complice il caldo africano e l'erba incolta - stanno propagandosi in maniera folle. Quello che sta bruciano la Maglana, da via Candoni e fino al Tevere, è l'esempio di come l'incuria nella manutenzione del verde possa portare pericolo ai cittadini.