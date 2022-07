Maitresse cinese gestisce un bordello nel cuore di Roma: indagata 45enne

Gestiva un bordello in piena regola nel cuore di Roma, reclutando e istruendo ragazze che organizzavano poi incontri con uomini a scopo sessuale. Una donna di 45 anni pregiudicata di origine cinese è adesso gravemente indiziata.

Le accuse della procura di Roma sono istigazione, sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione di ragazze connazionali, che venivano inviate a lavorare in alcuni appartamenti, non solo nella Capitale. Grazie all’attività investigativa dei Carabinieri, corroborate da attività tecniche e da servizi di osservazione, è emerso, infatti, che la 45enne, avuta la disponibilità di un appartamento in via Vetulonia, avrebbe ospitato delle ragazze, preventivamente reclutate, al fine di indurle a ricevere appuntamenti a scopo sessuale con uomini, sfruttandone l’attività che veniva pubblicizzata in particolari siti internet di annunci.

Già arrestata nel 2011

L'indagata non è nuova ad accuse di questo genere. Sarebbe infatti emerso che nel 2011 risulta essere già stata arrestata a Firenze per lo stesso tipo di reati. È gravemente indiziata di aver tenuto parallelamente le redini dello stesso tipo di business in un paese della provincia di Savona. Per tali motivi i due appartamenti individuati nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro preventivo.