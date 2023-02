Maker Faire, super test con tecnologie per tutti: non solo i nativi digitali

Alla Fiera di Roma si riunirà il mondo dell'innovazione digitale: dall'aerospazio all'intelligenza artificiale, dall'economia circolare all'agritech, dalla manifattura digitale alla robotica, dai big data agli e-sports. Un'occasione in cui imprese, enti di ricerca, startup, università e scuole potranno parlarsi, scambiando idee e progetti.

Non mancherà anche una sezione Maker Art e Maker Music, in cui verrà esplorato il connubio tra scienza, tecnologia, innovazione, arte e musica. I visitatori scopriranno come l'innovazione e la creatività possono supportarsi a vicenda. Questo sarà il leitmotiv di tutta la kermesse Maker Fairer Rome 2023, organizzata dal 11 anni dalla Camera di Commercio di Roma. L'edizione 2023 si terrà tra il 20 e il 22 ottobre.

Non mancheranno attrazioni, aree interattive, padiglioni, mostre e allestimenti. Ci sarà anche un'area dedicata ai ragazzi, con proposte e attività didattiche e giochi e una delle giornate sarà dedicata all'Educational Day.

“La tecnologia a portata di tutti”

“Sarà una fiera inclusiva - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - dove la tecnologia è alla portata di tutti, non solo per gli addetti ai lavori. Questo spirito ci ha accompagnato fin dalla prima edizione e lo abbiamo mantenuto, intatto, negli anni. Maker Faire Rome coinvolge tutti in maniera semplice e diretta”.

Le “call” della Camera di Commercio

Nei prossimi mesi la Camera di Commercio lancerà le tradizionale “Call for makers”, cioè la chiamata “alle armi” per le aziende, startup e per gli enti che vorranno partecipare. Verrà anche lanciata una “Call for Big bang project”, rivolta non solo a coloro che vorranno presentare nuovi progetti alla kermesse, ma anche a coloro che vorranno contribuire a realizzare le attrazioni della kermesse stessa. In particolare, si apriranno candidature per progetti di grandi dimensioni, per allestimenti, per le aree interattive e per le mostre.