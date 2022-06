Malagrotta: l'allarme non cessa. Da ultimi dati qualità dell'aria ok

L'area intorno a Malagrotta rimane ancora sotto osservazioni, dopo l'incendio scoppiato nel Tmb. Dalle ultime analisi dell'Arpa, i valori delle diossine sono ancora entro i limiti stabiliti dall'Oms.

Anche per Fiumicino, dopo due rilevazioni superiori ai valori di riferimento, l'ultimo campione, effettuato il 19 giugno scorso, è risultato inferiore. L'Arpa ha effettuato a Roma 5 campioni, tra il 15 e il 19 giugno "Gli esiti delle misure effettuate nei pressi dell'incendio sono le seguenti: il valore del primo campione è inferiore al valore di riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano, il valore del secondo campione è pari al valore di riferimento individuato come indicativo della presenza di una sorgente locale di emissione. Ivalori del terzo, quarto e quinto campione sono inferiori al valore di riferimento".

Quanto a Fiumicino, riferisce l'Arpa, in relazione a tre campioni eseguiti "il valore del primo campione prelevato presso il comune di Fiumicino è superiore al valore di riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano. Il valore del secondo campione è inferiore al precedente ma comunque superiore al valore di riferimento. Il valore del terzo campione è inferiore al valore di riferimento".