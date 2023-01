Maltempo, Amatrice sotto la neve: la Protezione Civile libera le strade

La mattina di lunedì 23 dicembre in poche ore Amatrice è stata investita da un'abbondante nevicata: in poche ore è caduto più di un metro di neve. Una situazione che ha messo in difficoltà una comunità che ad oggi vive ancora nei Sae (soluzioni abitative di emergenza), visto che Amatrice è stata rasa al suolo dal sisma del 2016. Nel pomeriggio sono intervenuti i mezzi della protezione civile per liberare le strade e garantire l'accesso al Sae.

Le strade nel Sae di Amatrice e nelle frazioni sono state ricoperte di neve e sono rimaste isolate. Nelle frazioni ci sono stati anche dei cali di corrente, subito ripristinati.

Giorgio Cortellesi, il sindaco, ha parlato di una situazione disastrosa. “Un quantitativo tanto grande - ha spiegato - di neve in così poco tempo ci ha messo in difficoltà. Stiamo cercando di riaprire le strade. L’abbondante nevicata ha bloccato la viabilità sulle strade provinciali e comunali intorno ad Amatrice. Come Comune abbiamo agito subito di concerto con Anas, Astral e Provincia" ha assicurato il sindaco della cittadina.

"Abbiamo immediatamente comunicato alla popolazione l’interruzione dei servizi di autolinea e i numeri verdi per ogni emergenza (sanitaria, tecnica, logistica). Abbiamo chiuso le scuole e invitato i cittadini a non uscire di casa”.

L'intervento della protezione civile

Su richiesta del sindaco è intervenuta la protezione civile regionale con i suoi mezzi per liberare le strade. Le vie bloccate erano le strade provinciali e comunali per le frazioni di Preta, Retrosi, Prato, Saletta e Sommati. “Ad Amatrice la situazione è in via di miglioramento - assicura il sindaco - entro domani le strade saranno tutte liberate”.