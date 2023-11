Maltempo sul litorale, stabilmente distrutti. I balneari: "Danni per 4 mln"

Il maltempo ha flagellato il litorale laziale. In particolare Ostia e Fregene, dove le mareggiate hanno distrutto spiagge e stabilimenti. "A Ostia, nella parte che va dal Canale dei Pescatori fino alla Riserva del Presidente, i danni sono ingenti".

Lo dice all'Adnkronos Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari Roma.

I danni

"E' una parte esposta non solo agli eventi atmosferici di questi giorni ma anche ad un'erosione che va avanti da ormai diversi anni. Con una mareggiata come questa non potevamo che aspettarci dei crolli e danni che, al momento, ammontano a tre o quattro milioni per quanto riguarda gli stabilimenti balneari". Muzzarelli chiede di conoscere cosa si sia messo in campo "a difesa della costa del litorale laziale, non solo dopo questi tre giorni di maltempo ma a lungo termine".

Intervento delle Istituzioni

La Federbalneari ha chiesto l'intervento della Regione e del Sindaco Di Roma. "Al momento -aggiunge Muzzarelli- le soluzioni non sono molto confortanti, nel senso che si prevedono tempi lunghi e interventi poco risolutivi. Dobbiamo tener conto dei cambiamenti climatici, del global warming e di conseguenza dell'innalzamento del livello dei mari. Insomma, la Regione deve affrontare questa tematica non per rimediare ai danni di questi giorni ma con lungimiranza e cominciando a infrastrutturare la costa con dei sistemi di difesa che ad oggi sono quasi del tutto inesistenti".