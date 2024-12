Manca l'acqua in casa, per vendetta taglia le gomme delle macchine del Comune. Anche quelle dei vigili urbani

Apre il rubinetto di casa e non esce l'acqua? “La colpa è del Comune” avrà pensato e decide di vendicarsi tagliando le gomme di 3 auto di servizio dell'Amministrazione, tra cui quella dei vigili urbani.

L'ira di un pensionato di 66 anni di Mandela, comune a 50 chilometri da Roma, verso il confine con l'Abruzzo diventa un caso da Procura, poiché il gesto dell'uomo viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Denunciato dai Carabinieri

Così i Carabinieri della Stazione di Vicovaro, mercoledì scorso, hanno denunciato un 66enne, pensionato, per danneggiamento di veicoli in dotazione all’amministrazione comunale.

Il sindaco esce dal Comune e trova le gomme tagliate

In particolare, nel pomeriggio, il sindaco del Comune di Mandela aveva denunciato il danneggiamento di alcuni veicoli del comune con vari tagli agli pneumatici a 3 mezzi, tra cui uno della Polizia Municipale, che si trovavano regolarmente parcheggiati in strada. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a riconoscere l’autore dell’atto vandalico che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, aveva agito per 'vendicare' la mancanza di erogazione di acqua avvenuta in quel comune a seguito di manutenzione della rete idrica tra le 17 e le 21 dello stesso giorno.

Ovvio che la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo.