Manifestazione no vax a Roma, il generale Pappalardo: "Siamo in dittatura"

Il generale no vax Pappalardo ai manifestanti presenti a Roma per protestare contro il Green Pass: "Mi hanno tenuto prigioniero in questura, questa è dittatura".

L'ex generale dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, presente alla manifestazione in corso al Centro di Roma lunedì 14 febbraio per dire di no al Green Pass, racconta ai manifestanti: "Il 22 gennaio il questore di Roma ci ha dato l'ok per la manifestazione di oggi, il prefetto ha revocato l'autorizzazione, ma noi siamo uomini delle istituzioni, non vogliamo lo scontro e abbiamo detto di fare la riunione a Circo Massimo. Hanno tenuto prigioniero Franzoni in questura a Napoli, me in questura a Roma. Si è dovuta muovere l'Arma per liberarmi".

Pappalardo: "Questa è Polizia politica"

L'ex militare ai manifestanti presenti a piazza San Marco a Roma ha poi aggiunto: "Questa è una dittatura vera e propria, la Polizia di Stato si sta comportando come una polizia politica. La gente non può venire perché terrorizzata. Io da qui non me ne vado".