Manovra, Gualtieri: “Il Governo fa lo splendido con i soldi dei Comuni”

“Hanno fatto gli splendidi con i soldi dei Comuni, a Roma con lo stralcio delle cartelle avremo un buco da 150 milioni di euro” lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo nella trasmissione di La 7 “Omnibus”.

“Abbiamo un enorme problema di spesa corrente - ha detto il sindaco - per una sentenza della Corte Costituzionale che equipara la prima e la seconda casa che fa crollare il gettito Imu. A Roma avremo un buco di 150 milioni di euro e con lo stralcio delle cartelle hanno fatto gli splendidi con i soldi dei comuni, che a noi ci costa 80 milioni di euro l’anno. Quindi ci sono dei problemi”. “Non mi piace la norma sul contante - ha aggiunto Gualtieri - e sui provvedimenti che disincentivano la transizione verso i pagamenti digitali perché sono fondamentali per contrastare l’evasione fiscale e avere più entrate per lo Stato”.