Roma

Giovedì, 26 novembre 2020 - 19:15:00 Maradona come Che Guevara: il murale “rivoluzionario” a Trastevere La nuova opera dello street artist Harry Greb è un omaggio al “dio del calcio” scomparso mercoledì: il murale in via Politeama

Diego Armando Maradona come il Ernesto Che Guevara sui muri di Trastevere a Roma. È la nuova opera dello street artist Harry Greb, comparsa oggi in via del Politeama. Il dieci argentino scomparso martedì all'età di 60 anni è stato raffigurato con la maglia della nazionale Argentina, capelli e baffi come il Che, il rivoluzionario il cui volto Maratona si era fatto tatuare sulla spalla destra. “È un tributo al più grande calciatore di sempre - commenta l'artista - l'ho raffigurato sovrapponendolo al suo idolo Che Guevara conferendo al fenomeno Maradona un aspetto da guerrigliero viste le tante battaglie che ha sostenuto nella sua controversa vita. Oggi però va celebrato un artista assoluto del calcio. Un talento irripetibile”.