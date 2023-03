Maratona, conto alla rovescia per l'Acea Run Rome: più di 30mila partecipanti

Mancano pochi giorni all'Acea Run Rome, la 28esima Maratona di Roma che porterà a correre per le vie della Città Eterna più di 30mila persone nelle gare previste. Conto alla rovescia, quindi per la giornata del 19 marzo.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 16 marzo. Per la corsa principale, la Maratona da 42,195 km, gli organizzatori contano di superare quota 14mila iscritti. Saraà un anello che partirà e finirà al Colosseo, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, Circo Massimo, il lungotevere, Castel Sant'Angelo, via della Conciliazione, San Pietro, il Foro Italico, la Moschea di Roma, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona e via del Corso. Una corsa tra le bellezze e i monumenti della città. Questa prima corsa partirà alle 8 del mattino. I partecipanti dovranno presentarsi ai camion-deposito per consegnare i loro oggetti personali entro le 7. L'orario è stato anticipato di un'ora, rispetto a quello consueto perché a Roma il 19 marzo ci sarà anche il derby Roma-Lazio. Per evitare che le due manifestazioni sportive si sovrappongano creando disagi alla viabilità, la Maratona è stata anticipata alle 8 del mattino.

Le altre corse

Un quarto d'ora dopo la partenza della corsa principale, partitrà l'Acea Run4Rome. Anch'essa prevede una distanza di 42,195 km, e sarà divisa in quattro tappe da 13, 12, 7 e 10 km. Si tratta di una corsa a staffetta. È una corsa per la solidarietà: per partecipare alla staffetta occorre contattare una delle onlus che hanno aderito all'iniziativa. La quota d'iscrizione, in questo caso sarà una vera e propria donazione.

Alle 8,30 si partirà invece per la stracittadina Sn4ifun, una corsa per corridori non agonisti, di soli 5 km che partirà dal Colosseo e avrà come arrivo il Circo Massimo. Alla stracittadina sarà abbinata una novità: la stracanina. Si potrà partecipare con il proprio cane.