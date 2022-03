Maratona di Roma, l'atleta etiope sembra sparito nel nulla. Vane le ricerche

Un enigma che sta coinvolgendo tutta la città quello del giovane etiope, giunto a Roma per la maratona del 27 marzo: l’atleta sembra effettivamente scomparso nel nulla.

Il suo nome è Belayneh Shimeles Solomon, ha 26 anni ed è un runner quotato: era arrivato a Roma sabato – il giorno prima dell’evento sportivo.

L’ultima volta che il giovane è stato avvistato è stata proprio nella giornata di sabato, il 26 di marzo. Dopo un evento di presentazione all’Eur, l’atleta ha eseguito il tampone - obbligatorio prima della gara – a cui è risultato negativo. È tornato in albergo per cena e da lì in poi, se ne sono perse le tracce.

Quando la mattina seguente Belayneh Shimeles Solomon non si è presentato alla partenza, organizzatori e compagni non si sono allarmati più di tanto, in quanto non è così difficile che un atleta rinunci prima di una gara. Ma nel pomeriggio, quando il ragazzo non non si è fatto trovare pronto per la partenza è scattato l’allarme.

Dopo la denuncia di scomparsa sporta dagli organizzatori sono partite subito le investigazioni: al momento, sembra che tutti gli effetti personali del ragazzo sono rimasti in hotel eccetto telefono e passaporto. Non si esclude nessuna pista, inclusa quella dell’allontanamento volontario.